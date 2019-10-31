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31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Pakistan’daki tren faciasında ölü sayısı 73'e yükseldi

- Pakistan’daki tren faciasında ölü sayısı 73'e yükseldi

Trenin görüntüsü

Tüp Patlaması Vagon Yolcu Treni 

-Hastanedeki yaralılar

(İSLAMABAD) İSLAMABAD

- Pakistan’ın Pencap eyaletinde yolcu treninde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 73'e yükseldi. Pakistan'ın Pencap eyaletinin Rahim Yar Khan şehrinde bir yolcu treninde tüp patlaması sonucu yangın çıktı. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 73'e yükseldiği belirtildi. Patlama sonucu 3 vagonu yanan trenden kaçmak isteyen bazı yolcuların hareket halindeki trenden atladığı öğrenildi. Pakistan Demiryolu yetkilileri, yangının gaz tüpündeki patlamadan kaynaklandığını doğruladı.
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