Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
- Pakistan’daki Sel Felaketinde Ölü Sayısı 17'ye Yükseldi

- Pakistan’daki Sel Felaketinde Ölü Sayısı 17'ye Yükseldi

selden detaylar

( KARAÇİ ) - Pakistan’daki sel felaketinde ölü sayısı 17'ye yükseldi KARAÇİ

Sel Felaketi Felaket Kullar 


- Pakistan’ın Karaçi şehrinde yaşanan selde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Pakistan’ın güneyindeki liman şehri Karaçi’de, şiddetli Muson yağmurlarının neden olduğu selde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Yerel yönetim tarafından yapılan açıklamada 17 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Sel suları şehirde hayatı felç ederken, şehri Haydarabad şehrine bağlayan M9 Otoyolu trafiğe kapatıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yağışların önümüzdeki haftaya kadar devam edeceği duyuruldu. Karaçi'deki tüm okullar, üniversiteler ve diğer eğitim kurumları önümüzdeki Salı gününe kadar sel nedeniyle tatil edilirken, sınavlar da ertelendi.
İlgili Foto Galeriler
Bartın sele kapıldıBartın sele kapıldı
Erbilde Restorana Saldırı: Türk Diplomat Şehit OlduErbilde Restorana Saldırı: Türk Diplomat Şehit Oldu
'Milli Muharip Uçağı' Fransa'da görücüye çıktı'Milli Muharip Uçağı' Fransa'da görücüye çıktı
Harry Ve Meghanın Yeni Bebekleri İlk Kez Kamera KarşısındaHarry Ve Meghanın Yeni Bebekleri İlk Kez Kamera Karşısında
İsrail Filistinlileri Şehit Ettiİsrail Filistinlileri Şehit Etti
TSK İdlibde Devriyelere BaşladıTSK İdlibde Devriyelere Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı