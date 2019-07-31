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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Pakistan’daki Patlama Güvenlik Kamerasında İzle

- Pakistan’daki Patlama Güvenlik Kamerasında İzle

patlama anı

Polis Aracı Kamera Uzaktan Kumanda Güvenlik Kamerası Patlama Anı 

-detay

( KETTA ) - Pakistan’daki patlama güvenlik kamerasında KETTA

- Pakistan’da dün işlek bir caddede meydana gelen ve 4 kişinin ölümüne yol açan patlama güvenlik kameralarına yansıdı. Pakistan'ın Belucistan Eyaleti'nin yönetim merkezi olan Ketta'da bulunan işlek bir caddede dün yaşanan patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı. 4 kişinin hayatını kaybettiği, 34 kişinin yaralandığı patlamada polis aracı hedef alınmıştı. Polis, bombanın polis aracının yanına park edilmiş bir motosiklete yerleştirildiğini ve uzaktan kumanda ile patlatıldığını açıkladı.
Patlama sonrası çevredeki iş yeri ve binalarda da maddi hasar meydana geldi. Saldırıyı üstlenen olmadı.
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