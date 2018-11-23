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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
- Pakistan’daki Çin Konsolosluğuna düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 4’e yükseldi

- Pakistan’daki Çin Konsolosluğuna düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 4’e yükseldi

saldırı anı ve bölgesi

( KARAÇİ ) KARAÇİ

Polis Terör Saldırısı Gesi Saldırı 


- Pakistan’ın Karaçi kentindeki Çin Konsolosluğuna düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi. Pakistan’ın Karaçi kentindeki Çin Konsolosluğu’na düzenlenen silahlı terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi. Gerçekleştirilen terör saldırısını ise B elucistan bölgesinde Çin’in projelerine karşı çıkan ayrılıkçı bir direniş örgütü olan Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) örgütü üstlendi. Patlayıcı ve silahların kullanıldığı olayda 3 saldırgan polis tarafından öldürülmüştü. Görgü tanıkları ise olay öncesinde patlama ve silah sesleri duyduklarını söylemişti.
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