- Pakistan’daki Çin Konsolosluğuna düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 4’e yükseldi



- Pakistan’ın Karaçi kentindeki Çin Konsolosluğuna düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi. Pakistan’ın Karaçi kentindeki Çin Konsolosluğu’na düzenlenen silahlı terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi. Gerçekleştirilen terör saldırısını ise B elucistan bölgesinde Çin’in projelerine karşı çıkan ayrılıkçı bir direniş örgütü olan Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) örgütü üstlendi. Patlayıcı ve silahların kullanıldığı olayda 3 saldırgan polis tarafından öldürülmüştü. Görgü tanıkları ise olay öncesinde patlama ve silah sesleri duyduklarını söylemişti.

