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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
- Pakistan’da Uçak Düştü: En Az 17 Ölü İzle

- Pakistan’da Uçak Düştü: En Az 17 Ölü İzle

olay yeri detaylar

(İSLAMABAD) - Pakistan’da uçak düştü: En az 17 ölü İSLAMABAD

Eğitim Uçağı Askeri Eğitim Askeri Personel 


- Pakistan’da askeri eğitim uçağı olağan bir eğitim sırasında Mora Kalu şehri yakınlarına düştü, kazada en az 17 kişi hayatını kaybetti. Pakistan Ordusu Havacılık Birliği’ne bağlı bir eğitim uçağı Mora Kalu kenti yakınlarına düştü. Pakistan Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, kazada 5’i askeri personel olmak üzere en az 17 kişinin öldüğü belirtildi. Yetkililer, kazanın olağan bir eğitim uçuşu sırasında olduğunu kaydederken, uçağın modeli ve kazanın nedeni hakkında açıklamada bulunmadı. Kaza nedeniyle 12 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Yetkililer uçağı kullanan 2 pilotun da hayatını kaybettiğini belirtti.

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