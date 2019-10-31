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31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Pakistan’da Tren Yangını Faciası: 62 Ölü İzle

- Pakistan’da Tren Yangını Faciası: 62 Ölü İzle

yangın anı

Başsağlığı Vagon Yolcu Treni Tren Yangını 

-detay

(İSLAMABAD) - Pakistan’da tren yangını faciası: 62 ölü İSLAMABAD

- Pakistan’ın Pencap eyaletinde bir yolcu treninde çıkan yangında en az 62 kişi hayatını kaybetti. Pakistan'ın Pencap eyaletinin Rahim Yar Khan şehrinde bir yolcu treninde çıkan yangın en az 62 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Patlama sonucu 3 vagonu yanan trende çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor. Yangından kaçmak isteyen bazı yolcuların hareket halindeki trenden atladığı belirtiliyor. Yangının gaz tüpünün patlaması sonucu çıktığı belirtiliyor. Pakistan Demiryolu yetkilileri, yangının gaz tüpündeki patlamadan kaynaklandığını doğruladı. Pakistan Başbakanı İmran Han, kazadan dolayı hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
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