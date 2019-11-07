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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Pakistan’da trafik kazası: 13 ölü

- Pakistan’da trafik kazası: 13 ölü

Olay yerinden görüntüler

Trafik Kazası Akalan Gesi Yolcu Otobüsü Otobüs Şoförü 

-Detay

( KARAÇİ ) KARAÇİ

- Pakistan’ın Matiari bölgesinde yolcu otobüsüyle ile çekçeğin çarpışması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti. Karaçi’den Mianvali’ye giden yolcu otobüsü, Matiari'nin Saydabad bölgesi yakınlarında motosikletli çekçekle çarpıştı. Kazada 13 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Olay yerinden kaçan otobüs şoförü ise gişeler yakınlarında yakalandı. Yerel Yönetimden Sorumlu Bakan Saeed Ghani kana nedeniyle üzüntü duyduklarını ifade ederek soruşturma başlatıldığını bildirdi.
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