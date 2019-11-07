- Pakistan’da trafik kazası: 13 ölü

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( KARAÇİ ) KARAÇİ



- Pakistan’ın Matiari bölgesinde yolcu otobüsüyle ile çekçeğin çarpışması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti. Karaçi’den Mianvali’ye giden yolcu otobüsü, Matiari'nin Saydabad bölgesi yakınlarında motosikletli çekçekle çarpıştı. Kazada 13 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Olay yerinden kaçan otobüs şoförü ise gişeler yakınlarında yakalandı. Yerel Yönetimden Sorumlu Bakan Saeed Ghani kana nedeniyle üzüntü duyduklarını ifade ederek soruşturma başlatıldığını bildirdi.



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