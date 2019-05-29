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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Pakistan’da Polis Ve Halk Partisi Çalışanları Arasında Arbede - Polis Göstericilere Biber Gazı Kullandı

- Pakistan’da Polis Ve Halk Partisi Çalışanları Arasında Arbede - Polis Göstericilere Biber Gazı Kullandı

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da polis ile Pakistan Halk Partisi çalışanları arasında arbede çıktı

(İSLAMABAD) - Pakistan’da polis ve Halk Partisi çalışanları arasında arbede- Polis göstericilere biber gazı kullandı İSLAMABAD

Biber Gazı İslamabad Muhalifler Hükümet Muhalefet 


- Pakistan’ın başkenti İslamabad’da polis ile Pakistan Halk Partisi çalışanları arasında arbede çıktı. Pakistan’ın başkenti İslamabad’da Pakistan Halk Partisi Başkanı Bilawal Bhutto Zardari sahte hesap davasıyla ilgili olarak Ulusal Hesap Verme Bürosu’na (NAB) geldi. NAB önünde Zardari’nin gelmesini bekleyen parti çalışanları onun lehine sloganlar attı. Polis barikatleri aşmak isteyen parti çalışanlarının ilerlemesini engellemek için biber gazı sıktı. Polis ile parti çalışanları arasında yaşanan arbedede, polis bir kaç parti çalışanını gözaltına aldı. NAB’a gelen Zardari, masum olduğunu, hükümetin yapıcı eleştiri ve muhalefet seslerine tolerans göstermediğini, siyasi muhaliflere zulmetmeye devam ettiğini söyledi.


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