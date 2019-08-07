Pakistan'da patlama: 10 yaralı - KHYBER PAKHTUNKHWA

: - Yaralıların hastaneye getirilişiKHYBER PAKHTUNKHWA (AA) - Pakistan 'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Hassna Ghari bölgesinde bu sabah gerçekleşen patlamada 5'i polis 10 kişi yaralandı. Patlama, sabah saatlerinde dini bir okulun yanına bırakılan bombanın güvenlik güçlerince imha edilmesi sırasında gerçekleşti.
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