- Pakistan'da Okul Servisine Tren Çarptı: 12 Yaralı Haberi



- Pakistan’ın Naroval şehrinde tren raylarından geçen okul servisine tren çarptı, 12 öğrenci yaralandı. Pakistan’ın Pencap eyaletinin Naroval şehrinde okul servisine tren çarptı. Kazada 12 öğrencinin yaralandığı bildirildi Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken yaralıların, Naroval Devlet Hastanesine kaldırıldığı bildirildi.

Yetkililer, okul servisinin kırmızı ışığa rağmen tren raylarından geçtiğinin altını çizerek ve kazanın göz göre göre gerçekleştiğine dikkat çekti. Öte yandan, Naroval’dan Lahor’a giden trende yaralanan kimsenin olmadığı söylendi. (AM-MOŞ-ÖK-D)

