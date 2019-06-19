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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Pakistan’da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

- Pakistan’da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Gıyabi cenaze töreninden görüntüler

( KARAÇİ ) KARAÇİ

Gıyabi Cenaze Namazı Taziye Mesajı Cenaze Namazı Bağımsızlık Mahkeme Salonu 


- Hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Pakistan’ın Karaçi kentinde gıyabi cenaze namazı kılındı. Karaçi'de Cemaat-i İslami Partisi destekçileri, mahkeme salonunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldı. Parti lideri Siraj ul Haq, yaptığı konuşmada Mursi’nin diktatörlüğe boyun eğmediğini belirterek, Mısır’ın eski Cumhurbaşkanı’nın Filistinlilerin bağımsızlık mücadelelerine destek verdiğini hatırlattı. Pakistan’ın iktidar partisi ve muhalefet partisi de Mursi’nin vefatı sonrasında taziye mesajı yayınlamıştı.
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