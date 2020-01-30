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30 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Pakistan’da minibüs alev aldı: 13 ölü

- Pakistan’da minibüs alev aldı: 13 ölü

Minibüsün yanma anı

Hastane İslamabad İslam Başkent Sağlık Ekipleri 

-yanan minibüsün görüntüsü
-Hastaneden görüntü

(İSLAMABAD) İSLAMABAD

- Pakistan’da 20 yolcunun bulunduğu bir minibüsün alev alması sonucu 13 kişi öldü. Pakistan’ın başkenti İslamabad’da ağaca çarpan bir minibüsün LPG tüpü patladı. Patlama nedeniyle 20 yolcunun bulunduğu minibüs alev aldı. Olayda minibüsteki 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Pakistan Başbakanı Imran Khan, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı diledi.
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