Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
- Pakistan'da Markette Patlama: 3 Ölü

- Pakistan'da Markette Patlama: 3 Ölü

Patlama yerinden görüntüler

( BELUCİSTAN ) - Pakistan'da markette patlama: 3 ölü BELUCİSTAN

Sağlık Hizmeti Market Bombalı Saldırı Başkent Saldırı 


- Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir markette meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Pakistan'ın Belucistan eyaletinin başkenti Ketta'da bir markette gerçekleşen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yaralılar Ketta Hastanesine kaldırıldı. Belucistan Başbakanı Jamal Kamal Khan patlamayı kınadı. Pakistan Başbakanı İmran Khan da üzüntüsünü dile getirdi ve ilgili makamlardan bir rapor istedi. Khan ayrıca, yaralılara mümkün olan en iyi sağlık hizmetinin sağlanması için yetkilileri yönlendirdi. Ketta polisi, bombalı saldırının Şii mezhebine mensup Hazara halkına yönelik gerçekleştirildiğini söyledi.

Olayı henüz üstlenen olmadı.
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Şanlıurfa'da gün ağarınca terör dehşeti ortaya çıktıŞanlıurfa'da gün ağarınca terör dehşeti ortaya çıktı
Hain saldırıya uğrayan askerler Hakkâri ’den yeni dönmüşlerdiHain saldırıya uğrayan askerler Hakkâri ’den yeni dönmüşlerdi
Van'da şiddetli patlama! İşte olay yerinden fotoğraflarVan'da şiddetli patlama! İşte olay yerinden fotoğraflar
Diyarbakır'daki Saldırıdan İlk FotoğraflarDiyarbakır'daki Saldırıdan İlk Fotoğraflar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı