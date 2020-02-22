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22 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- Pakistan’da maden çöktü: 10 ölü 7 yaralı

- Pakistan’da maden çöktü: 10 ölü 7 yaralı

olay yerinden detay

(İSLAMABAD) İSLAMABAD

Gesi Toprak Kayması 


- Pakistan’ın Buner bölgesinin Khyber Pakhtunkhwa kentinde yaşanan toprak kayması sonucu mermer madeni çöktü, 10 işçi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Pakistan’ın Buner bölgesinin Khyber Pakhtunkhwa kentinde mermer madeninde yaşanan toprak kayması sonucu maden çöktü. Khyber Pakhtunkhwa Yardım Departmanı’nın açıklamasında, olay sırasında madende 30’a yakın işçinin çalıştığı belirtildi. Arama kurtarma çalışmaları sonucu göçükten 10 işçinin cansız bedeninin çıkarıldığı, 7 işçinin yaralı olarak kurtarıldığı belirtilirken, 14 işçinin ise göçük altında kalmış olmasından şüphelenildiği ifade edildi. Yaralıların, tedavi edilmek üzere Pashawar’da bulunan Dagger DHQ Hastanesi, Swat Tıp Kompleksi ve Lady Reading Hastanesine kaldırıldığı belirtildi. Arama kurtarma çalışmaları ise halen devam ediyor.
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