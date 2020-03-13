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13 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Pakistan'da koronavirüs nedeniyle okullar tatil edildi - İSLAMABAD

Pakistan'da koronavirüs nedeniyle okullar tatil edildi - İSLAMABAD



: - Toplantıdan detaylarİSLAMABAD - Pakistan'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) vakaları sonrası başkent İslamabad 'da gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu toplantısına İmran Han başkanlık etti. Toplantı sonrası Eğitim Bakanı Shafqat Mahmood, koronavirüs önlemleri kapsamında üç hafta boyunca eğitime ara verildiğini açıkladı.
Mahmood ayrıca, eğitime verilen aranın uzatılıp uzatılmayacağına 27 Mart'ta karar verileceğini ekledi.

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