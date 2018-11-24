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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
- Pakistan'da İslami Parti Tlp'nin Başkanı Gözaltına Alındı İzle

- Pakistan'da İslami Parti Tlp'nin Başkanı Gözaltına Alındı İzle

Pakistan İslami Parti göstericilerinin polis tarafından gözaltına alınma görüntüleri

( LAHOR ) - Pakistan'da İslami Parti TLP'nin başkanı gözaltına alındı LAHOR

Sığınma Hakkı Tutuklama Kararı Cuma Namazı Dine Hakaret 2009 Yılı 


- İslama ve peygambere hakaret eden Asya Bibi'nin Pakistan Yüksek Mahkemesi tarafından serbest bırakılmasını protesto etmek için ülke genelinde gösteriler başlatan Pakistan’ın İslamcı partisi Tehreek-i Pakistan’ın (TLP) lideri Hadim Hüseyin Rizvi Pakistan’ın Lahor şehrinde polis tarafından gözaltına alındı. Hristiyan bir kadın olan 53 yaşındaki Pakistanlı Asya Bibi 2009 yılında peygambere ve dine hakaret ettiği için 2010 yılında önce mahalli daha sonra Lahor Yüksek Mahkemesi tarafından 2014 yılında idama mahkum etti. Pakistan Yüksek Mahkemesi idam kararını iptal ederek Asya Bibi’yi serbest bırakma karar aldı. TLP lideri Hüseyin Rivzi, Yüksek Mahkemenin kararını protesto etmek amacıyla partililere sokağa çıkma çağrısı yaptı. Ülke genelindeki gösterileri önleyemeyen hükümet, Hüseyin Rivzi ile bir anlaşma yaparak gösteriye katılanları gözaltına almayacağını, Asya Bibi’nin ülke dışına çıkışına izin vermeyeceğini bildirdi. Belçikalı bir parlamenter, Belçika’nın Asya Bibi’ye sığınma hakkı verilmesini istedi, Belçika’nın Yeni Milliyetçi İttifak Partisi N-VA teklife destek verdi. Hükümetin anlaşmayı yerine getirmediğini ileri süren TLP gösterilere devam edince hükümet ülke genelinde göstericileri gözaltına almaya başladı.
Ülkenin birçok büyük şehrinde yapılan gösterilerde hayat durma noktasına geldi. Başbakan İmran Han protestocuların halkı şiddete tahrik etmemeleri konusunda uyardı. İmran Han devletin halkı ve mallarını koruyacağını söyledi.

Başbakan İmran Han’ın uyarılarını dikkate almayan ve daha önce hakkında tutuklama kararı bulunan TLP parti Lideri Hüseyin Rivzi ve taraftarı dün cuma namazından sonra yapılan gösteriler sırasında gözaltına alındı.
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