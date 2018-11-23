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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
- Pakistan’da İkinci Patlama: 25 Ölü, 35 Yaralı

- Pakistan’da İkinci Patlama: 25 Ölü, 35 Yaralı

Pakistan’da pazar yerine gerçekleştirilen ikinci saldırıda 25 kişinin

( PEŞAVER ) - Pakistan’da ikinci patlama: 25 ölü, 35 yaralı PEŞAVER

Polis Hastane Bild Gesi Saldırı 


- Pakistan’da pazar yerinde düzenlenen ikinci saldırıda 25 kişinin hayatını kaybettiği, 35’ten fazla kişinin yaralandığı açıklandı. Pakistan'ın Karaçi kentindeki Çin Konsolosluğu yakınında düzenlenen saldırının ardından ikinci patlama Pakistan'ın kuzeybatısında meydana geldi. Pazar yerinde gerçekleştirilen saldırıda 25 kişinin hayatını kaybettiği, 35’ten fazla kişinin yaralandığı bildirildi.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yerel polis Tahir Ali, Hayber-Pahtunhva eyaletindeki Orakzai bölgesinin Klaya kasabasında pazar yerine saldırı yapıldığını açıkladı.
Ali, hayatını kaybedenlerin çoğunun Şii Müslümanlar olduğunu belirtti.

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