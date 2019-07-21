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21 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
- Pakistan’da Hastane Yakınında İntihar Saldırısı: 7 Ölü, 26 Yaralı Haberi

- Pakistan’da Hastane Yakınında İntihar Saldırısı: 7 Ölü, 26 Yaralı Haberi

Hastanenin önü

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(İSLAMABAD) - Pakistan’da hastane yakınında intihar saldırısı: 7 ölü, 26 yaralı İSLAMABAD

- Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir hastane yakınında düzenlenen intihar saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Dera İsmail Han kentinde bir hastane yakınında intihar saldırısı düzenlendi.
Saldırıda 4’ü polis, 3’ü sivil 7 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Patlama nedeniyle hastanenin acil servis bölümünün bir kısmının tahrip olduğu ve tahliye edildiği öğrenildi. Yaralıların çevredeki hastaneye kaldırıldığı ve tedavilerinin sürdüğü ifade edildi. Yerel kaynaklar, intihar bombacısının bir kadın olduğunu açıkladı Polis tarafından yapılan açıklamada, patlamadan önce güvenlik noktasında silahlı saldırganlar tarafından 2 polisin öldürüldüğü belirtildi. Saldırıyı "Pakistan Talibanı" olarak da bilinen Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) örgütü üstlendi.
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