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11 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Pakistan’da F-16 uçağı düştü: 1 ölü

- Pakistan’da F-16 uçağı düştü: 1 ölü

Uçağın düşme

(İSLAMABAD) İSLAMABAD

İslamabad İslam Başkent Savaş Uçağı 


- Pakistan’ın başkenti İslamabad’da Pakistan Hava Kuvvetlerine ait bir F-16 savaş uçağının düştüğü ve pilotun öldüğü belirtildi. Pakistan’ın başkenti İslamabad’da 23 Mart Pakistan Milli Günü’nde düzenlenecek hava gösterisi provaları sırasında Pakistan Hava Kuvvetlerine ait bir F-16 jeti düştü. Kaza sonucu uçağın pilotu komutan Nauman Akram’ın hayatını kaybettiği belirtildi. Pakistan Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, olay yerine kurtarma ekiplerinin gönderildiği ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
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