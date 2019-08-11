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11 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
- Pakistan’da Elektrik Akımına Kapılan 12 Kişi Öldü

- Pakistan’da Elektrik Akımına Kapılan 12 Kişi Öldü

sel görüntüleri

( KARAÇİ ) - Pakistan’da elektrik akımına kapılan 12 kişi öldü KARAÇİ

Elektrik Akımı Bild Şiddetli Yağış 


- Pakistan’ın Karaçi şehrinde sel sularının elektrik direklerini devirmesi sonucu 12 kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Pakistan’da şiddetli yağışlar sele döndü. Sel sularının elektrik direklerini devirmesi sonucu 12 kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Kurtarma operasyonun halen devam ettiği belirtilirken yağışların dün sabah itibari ile şiddetlendiği aktarıldı. Birçok sev ve iş yerinin sular altında kaldığı bildirildi.

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