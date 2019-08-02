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02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
- Pakistan’da Develer Kurban İçin Görücüye Çıktı İzle

- Pakistan’da Develer Kurban İçin Görücüye Çıktı İzle

Pakistan'ın Karaçi şehrinde Kurbanlık deve pazarından görüntüler

( KARAÇİ ) - Pakistan’da develer kurban için görücüye çıktı KARAÇİ

Büyükbaş Hayvanlar İslam Büyükbaş Hayvan Hayvan 


- İslam ülkelerinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarları kurulurken, Pakistan'da da kurbanlık develer görücüye çıktı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala dünyanın dört bir yanında Müslümanları hazırlık telaşı sardı. Bazı ülkelerde koyun, koç ve büyükbaş hayvanlar kurban pazarlarında yerini alırken, Arap yarımadası ve Kuzey Afrika ülkelerinde ise develer görücüye çıktı. Pakistan’da da kurban pazarlarında develer görülmeye başlandı. Develer, Pakistan'da kurban için sıklıkla tercih ediliyor.
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