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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
- Pakistan’da Çin Konsolosluğu Yakınında Patlama: 2 Ölü, 1 Yaralı

- Pakistan’da Çin Konsolosluğu Yakınında Patlama: 2 Ölü, 1 Yaralı

patlama ve silah sesleri

Güvenlik Görevlisi Polis Memuru Güvenlik Güçleri Memur Saldırı 

-detay

( KARAÇİ ) - Pakistan’da Çin Konsolosluğu yakınında patlama: 2 ölü, 1 yaralı KARAÇİ

- Pakistan’ın Karaçi kentindeki Çin Konsolosluğu yakınında meydana gelen saldırıda 2 polis memuru hayatını kaybetti. Saldırıda 1 güvenlik görevlisi de yaralandı. Pakistan’ın Karaçi kentindeki Çin Konsolosluğu yakınında patlama ve silah seslerinin duyulduğu, saldırıda 2 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.
Görgü tanıkları patlama ve silah sesleri duyduklarını aktarırken, güvenlik güçlerinin bölgeyi kontrol altına aldığı belirtildi. Çin Konsolosluğu’nda çalışan bir güvenlik görevlisinin de saldırıda yaralandığı açıklandı.
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