-detay



( KARAÇİ ) - Pakistan’da Çin Konsolosluğu yakınında patlama: 2 ölü, 1 yaralı KARAÇİ



- Pakistan’ın Karaçi kentindeki Çin Konsolosluğu yakınında meydana gelen saldırıda 2 polis memuru hayatını kaybetti. Saldırıda 1 güvenlik görevlisi de yaralandı. Pakistan’ın Karaçi kentindeki Çin Konsolosluğu yakınında patlama ve silah seslerinin duyulduğu, saldırıda 2 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

Görgü tanıkları patlama ve silah sesleri duyduklarını aktarırken, güvenlik güçlerinin bölgeyi kontrol altına aldığı belirtildi. Çin Konsolosluğu’nda çalışan bir güvenlik görevlisinin de saldırıda yaralandığı açıklandı.

