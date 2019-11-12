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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
- Pakistan’da çekirge istilası

- Pakistan’da çekirge istilası

Çekirge istilasından görüntü

( KARAÇİ ) KARAÇİ

Çekirge İstilası Tarım 


- Pakistan’ın Sind eyaletindeki Karaçi kenti, çekirge istilasına uğradı. Pakistan’ın Karaçi kentinde çekirge istilası yaşanıyor. Sind eyaletinde bulunan kentte yaşanan çekirge istilası hayatı olumsuz etkilerken, Sind Eyaleti Tarım Bakanı Ismail Rahu çekirgelerin tarım alanlarına zarar vermediğini belirterek, halkın gerekmedikçe sokağa çıkmamaları uyarısında bulundu. Durumu yakından izlediklerini ifade eden yetkililer, çekirgelerin zararsız olduklarını dile getirdi. Yetkililer çiftçilere tarım alanlarının ilaçlanması gerektiği uyarısında bulundu.
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