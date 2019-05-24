Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
- Pakistan'da Camide Patlama: 1 Ölü, 16 Yaralı Haberi

- Pakistan'da Camide Patlama: 1 Ölü, 16 Yaralı Haberi

Patlama sonrası görüntüler

( BELUCİSTAN ) - Pakistan'da camide patlama: 1 ölü, 16 yaralı BELUCİSTAN

Kordon Hastane Bild Gesi Başkent 


- Pakistan'ın Belucistan eyaletinde Cuma namazı sırasında bir camide meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı. Pakistan'ın Belucistan eyaletinin başkenti Quetta şehrindeki Peştun Abad bölgesinde Cuma namazı sırasında Rahmania Camii'nde patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi yaralandı. Polis bölgeyi kordon altına alarak yaralıları hastaneye götürdü. Hastaneye kaldırılan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Olayla ilgili ilk belirlemelere göre, şiddetli patlama yakındaki evlerin camlarını paramparça etti. Patlamanın neden kaynaklandığı henüz belirlenemedi.
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı