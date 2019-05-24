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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
- Pakistan'da Cami Patlamasında Ölenlerin Sayısı 3'e Çıktı

- Pakistan'da Cami Patlamasında Ölenlerin Sayısı 3'e Çıktı

Olay yerinden görüntüler

( BELUCİSTAN ) - Pakistan'da cami patlamasında ölenlerin sayısı 3'e çıktı BELUCİSTAN

Kordon Hastane Cuma Namazı Cami İmamı Başkent 


- Pakistan'ın Belucistan eyaletinde cuma namazı sırasında bir camide meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı. Pakistan'ın Belucistan eyaletinin başkenti Quetta şehrindeki Peştun Abad bölgesinde cuma namazı sırasında Rahmania Camisi'nde patlama meydana geldi. Patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı. Polis Şefi Abdful Razzak Cheema gazetecilere yaptığı açıklamada, 16 kişinin yaralandığı patlamanın cami imamının bulunduğu yerde gerçekleştiğini, bombanın patates çuvalı içine gizlenmiş olduğunu bildirdi. Cheema, “Yaralıların üçü, imam da dahil olmak üzere patlama yakınlarında meydana geldiği için kritik bir durumda” dedi.
Polis bölgeyi kordon altına alarak yaralıları hastaneye götürdü: Hastaneye kaldırılan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Olayla ilgili ilk belirlemelere göre şiddetli patlama yakındaki evlerin camlarını paramparça etti. Patlamanın nedeni henüz belirlenmedi ve olayı üstlenen herhangi bir grup olmadı.
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