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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Pakistan’da bombalı saldırı: 2 ölü, 10 yaralı İzle

Pakistan’da bombalı saldırı: 2 ölü, 10 yaralı İzle

Olay yeri

Hastane Güvenlik Güçleri Bombalı Saldırı Güvenlik Önlemi Saldırı 

-Ekiplerin çalışması
-Detaylar

(İSLAMABAD) İSLAMABAD

- Pakistan’ın Karaçi kentinde meydana gelen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Pakistan polisi, Sind eyaletinde bulunan Karaçi kentinde toprağa gömülü bombanın patlatılması sonucu 2 kişi hayatını kaybettiğini 10 kişinin yaralandığını duyurdu. Yaralıların bölgedeki hastanelere kaldırıldığını ifade eden yetkililer, bazılarının durumunun kritik olduğunu, ölü sayısının artabileceğini belirtti.
Bölgede güvenlik önlemi alan güvenlik güçleri, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için operasyon başlattı.
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