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06 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
- Pakistan’da bina çöktü: 18 ölü

- Pakistan’da bina çöktü: 18 ölü

olay yeri

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-detay

( KARAÇİ ) KARAÇİ

- Pakistan’da 5 katlı binanın çökmesi sonucu ölü sayısının 18’e yükseldiği açıklandı. Pakistan’ın Karaçi şehrinde dün 5 katlı binanın çökmesi sonucu çok sayıda kişinin ikamet ettiği binada ölü sayısının 18’e yükseldiği açıklandı. Abbasi Shaheed Hastanesine 30’dan fazla yaralının kaldırıldığı ve tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
Enkaz altından 2 çocuğun sağ çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı. Bölgede çalışmaların sürdüğü belirtildi.
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