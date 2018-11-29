Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Pakistan’da Askeri Tatbikatta Kaza

- Pakistan’da Askeri Tatbikatta Kaza

kaza anı

( KARAÇİ ) - Pakistan’da askeri tatbikatta kaza KARAÇİ

Güvenlik Güçleri Askeri Araç Tatbikat Askeri Tatbikat Trol 


- Pakistan Uluslararası Savunma Fuarı sırasında düzenlenen ortak tatbikatta, bir askeri araç devrildi. Kazayı tatbikata katılanların fark etmemesi üzerine, kazazedelerin imdadına seyirciler yetişti. Pakistan Uluslararası Savunma Fuarı ve Semineri sırasında düzenlenen askeri tatbikatta bir askeri araç devrildi. Fuar sırasında düzenlenen ortak tatbikatta, farklı ülkelerden güvenlik güçleri, kaçırılan bir otobüse operasyon düzenleyerek otobüsün kontrolünü ele almayı amaçlıyordu. Ancak tatbikatta otobüsün önüü kapatarak durmasını sağlaması gereken araç hızını alamayarak takla attı. Tatbikata katılan diğer güvenlik güçleri ise kazayı fark etmeyerek tatbikata devam etti. Takla atan aracın imdadına tatbikatı izleyen askerler yetişti. Kazanın ardından yapılan açıklamada, kimsenin yaralanmadığı belirtildi.
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Terörle Mücadelenin profesyonel GücüTerörle Mücadelenin profesyonel Gücü
Askeri araç takla attı: 8 yaralıAskeri araç takla attı: 8 yaralı
Komandolar Tatbikatta Hünerlerini SergilediKomandolar Tatbikatta Hünerlerini Sergiledi
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
Terör saldırısı için tatbikat yaptılarTerör saldırısı için tatbikat yaptılar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı