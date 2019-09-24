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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Pakistan'da 5,8 büyüklüğünde deprem - AZAD KEŞMİR

Pakistan'da 5,8 büyüklüğünde deprem - AZAD KEŞMİR

- Depremin etkilediği bölgelerden detaylarANKARA (AA) - Pakistan 'ın kuzeydoğusunda 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Yeni Mirpur'un 1 kilometre güneydoğusu olan 5,8 büyüklüğündeki depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiği bildirildi.
Depremin başkent İslamabad, Lahor kenti ve Hindistan'ın bazı bölgelerinde de hissedildiği belirtildi.Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

İslamabad Deprem Bild İslam Başkent 

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