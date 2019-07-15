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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Pakistan’da 11 madenci 20 saattir kurtarılmayı bekliyor

- Pakistan’da 11 madenci 20 saattir kurtarılmayı bekliyor

madenden görüntü

Dera Mahsur Kaldı Maden Ocağı 

-kurtarma çalışmaları

( KETTA ) KETTA

- Pakistan’da bir maden ocağında meydana gelen çökmenin ardından 11 madenci 20 saattir kurtarılmayı bekliyor. Pakistan’ın Belucistan eyaletine bağlı Kette kentinde bulunan bir maden ocağında çökme meydana geldi. Pakistanlı yetkililer, dün yaşanan olayın ardından 11 madencinin yaklaşık 20 saattir madende mahsur kaldığını ve kurtarılmayı beklediğini ifade etti.
Madende zehirli gazın biriktiğini söyleyen Belucistan Eyalet Madencilik Bakanı Şefkat Feyyaz kurtarma ekiplerinin mahsur kalan madencileri madenden çıkarmak için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.
Belucistan Eyalet Başbakanı Jam Kamal Alyani, teknik çalışmaların yürütülmesi talimatı verdi. Pakistan Maden İşçileri Federasyonunun verilerine göre ülkede her yıl 100 ila 200 işçi hayatını kaybediyor.
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