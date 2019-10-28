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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Pakistan Büyükelçiliği’nde “Keşmir Kara Gün” etkinliği

Pakistan Büyükelçiliği’nde “Keşmir Kara Gün” etkinliği

-Konuşmalardan

Bild İslam Gesi Uluslararası 

--Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Pakistan Büyükelçiliği, Keşmir’in Hindistan tarafından işgal edilişinin yıl dönümü dolayısıyla “Keşmir Kara Gün” etkinliği düzenledi.
Türkiye-Pakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ali Şahin, burada gerçekleştirdiği konuşmada, bugün Keşmir krizinin 72’inci yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, “72 yıllık bir krize rağmen dünyada barışı nasıl tesis edeceğiz? 72 yıldan bu yana BM Güvenlik Konseyi’nin almış olduğu sayısız karara rağmen hala Keşmir krizi önümüzde daha büyürken dururken biz dünyada barışı hangi samimi duygularla tesis edeceğiz, bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Hindistan, kendisini dünyaya tanıtırken dünyanın en büyük demokrasisi olarak tanıtıyor. Ancak Keşmir’deki uygulamaları insanlık dışı” diye konuştu.
Keşmir konusunda Türk halkının hiç olmadığı kadar duyarlı olduğunu vurgulayan Şahin, “Bizim için Keşmir, bir onur meselesi. Keşmir sadece Türk halkının kırmızı çizgisi olmamalı, sadece Türk halkının onuru olmamalı. 72 yıldan bu yana BM bu sorunu çözmeyi başaramamışsa İslam dünyası olarak bizim, kendi çözüm mekanizmalarımızı geliştirmemiz gerekiyor. Biz, uluslararası hukukun gölgesinde maalesef 72 yıldan bu yana ne Keşmir meselesini, ne Filistin meselesini çözebildik, ne Arakan meselesini ne Suriye meselesini çözebiliyoruz. Müslüman mahalle meselelerini; Müslüman mahalle çocukları Müslüman mahalle mekanizmalarıyla çözmek zorundayız” şeklinde konuştu.
Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi de konuşmasında, Türkiye’ye dayanışma ruhundan dolayı teşekkürlerini ileterek, Türk ve Pakistan kardeşliğinin süreceğini belirtti.
Öte yandan Qazi, Keşmir halkının mücadelesinin de başarılı olacağını umduklarını kaydetti.
Etkinlikte, Pakistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanının Keşmir Kara Günü dolayısıyla gönderdikleri mesajlar okundu. (ND-BC -
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