- Pakistan Başkanı, Suudi Veliaht Prensiyle Görüştü - Pakistan Başbakanı İmran Han: 'Peygambere Ve Kur’an-ı Kerim'e Hakaret İfade Hürriyeti Olarak Görülemez'

- - İmran Han'ın İslam Ülkeleri İşbirliği Teşkilatı zirvesinde yaptığı konuşmanın görüntüsü



( MEKKE ) - Pakistan Başkanı, Suudi Veliaht Prensiyle görüştü- Pakistan Başbakanı İmran Han: "Peygambere ve Kur’an-ı Kerim'e hakaret ifade hürriyeti olarak görülemez" MEKKE



- İslam İşbirliği Teşkilatının 14. Zirvesi için Mekke-i Mükerreme’de bulunan Pakistan Başbakanı İmran Han, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü. Pakistan Başbakanı İmran Han, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, iki ülke arasındaki karşılıklı çıkar ve ikili ilişkiler, ekonomik ve ticari konusunu görüştü. İki lider, Muhamed bin Selman’ın geçen şubat ayında Pakistan’a yaptığı ziyaret sırasında alının kararların uygulanmasının hızlandırılmasına karar verdi. İmran Han, Suudi Arabistan’ın Pakistan’da ödemesinin ertelendiği bir petrol tesisi kurmasından dolayı da Suudi Arabistan’a teşekkür etti. İmran Han’da Batı'ya uyarı Mekke’de 14. İslam Ülkeler İşbirliği Teşkilatının zirve toplantısında konuşan Pakistan Başbakanı İmran Han, Batı ülkelerinin peygamberimize küfretmeleri ve hakaret etmelerine karşı cevap verme konusunda İslam ülkeleri olarak kendilerinin sorumlu olduğunu söyledi.



Pakistan Başbakanı İmran Han, Mekke yapılan İslam Ülkeleri İşbirliği Teşkilatı zirvesinde yaptığı konuşmasında, Batılıların bir kimsenin peygamberimize küfretme, hakaret etmesini ifade hürriyeti olarak değerlendiremeyeceklerini söyledi.



Han, "İslam İşbirliği teşkilatı olarak, Birleşmiş milletler ve Avrupa Birliği gibi ortamlarda bizim Peygamberimize karşı nasıl bir sevgi ve saygı duyduğumuzu onlara anlatmamız lazım. Bu İslam İşbirliği Teşkilatının bir sorumluluğudur. Böyle bir hakareti ifade hürriyeti altında hoş göremeyeceklerini, 1 milyar 300 milyon İslam ümmetini karşılarına alamayacaklarını anlatmamız gerekir. Bunu Yahudiler çok net bir şekilde başardı. Soykırım olayının yanlış yorumlanması konusunda ne kadar hassas olduklarını dünyaya kabul ettirdiler” dedi.

İmran Han, Batılılar Yahudilere yönelik bir aşağılama konusunu bir ifade hürriyeti olarak kabul etmezken, Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimize hakaret konusunda aynı hassasiyeti göstermediklerini ifade etti.

Batılıların İslam’ı terörizmle eşit tuttuğunu da belirten İmran Han, bunun İslam toplumuna yapılan en büyük kötülük olduğunu söyledi.



İmran Han konuşmasını şöyle sürdürdü: "Dinin terörizmle hiçbir ilişkisi yoktur. Hiçbir din masum kimselerin öldürülmesine izin vermez. İslami terörizmle eşleştirmek İslamofobiye yol açıyor. Bir Müslüman bir terör olayına katılsa bunu İslam terörizmi olarak nitelendiriyorlar. Terörizmin dinle bir bağlantısı yok. Biz İslam ülkeleri liderleri olarak yeterince anlatamıyor. İslam Ülkeleri İşbirliği Teşkilatı olarak bu bizim görevimizdir.”

