Pakistan Başbakanı İmran Han, 'Nefret Söylemiyle Mücadele' temalı etkinlikte konuştu - NEW YORK
Pakistan Başbakanı İmran Han, "Nefret Söylemiyle Mücadele" temalı etkinlikte konuştu - NEW YORK - Pakistan Başbakanı İmran Han'ın konuşmasıNEW YORK (AA) - Pakistan Başbakanı İmran Han, New York ’ta Türkiye ve Pakistan ortak ev sahipliğinde "Nefret Söylemiyle Mücadele" temalı yüksek düzeyli yan etkinliğinde konuştu.
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