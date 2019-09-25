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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Pakistan Başbakanı Han'dan Erdoğan'a 'Keşmir' teşekkürü - NEW YORK Video

Pakistan Başbakanı Han'dan Erdoğan'a 'Keşmir' teşekkürü - NEW YORK Video

Pakistan Başbakanı Han'dan Erdoğan'a "Keşmir" teşekkürü - NEW YORK - Pakistan Başbakanı Han'ın açıklaması - Pakistan Başbakanı İmran Han: - "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a BM konuşmasında Keşmir sorununa yer verdiği için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek ay Pakistan'ı ziyaret edecek"BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Pakistan Başbakanı İmran Han, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'a BM konuşmasında Keşmir sorununa yer verdiği için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek ay Pakistan'ı ziyaret edecek." diye konuştu.
BM 74. Genel Kurulu Görüşmeleri için New York'ta bulunan Han, düzenlediği basın toplantısında, Keşmir sorunu ve ülkesinin Hindistan ile yaşadığı gerginlik hakkında açıklamalarda bulundu.Pakistan Başbakanı Han, AA muhabirinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisiyle yaptığı görüşmeye ilişkin sorusuna, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a BM konuşmasında Keşmir sorununa yer verdiği için çok teşekkür ediyorum. Erdoğan gelecek ay Pakistan'ı ziyaret edecek.'' yanıtını verdi.Pakistan'ın Türkiye ile çok iyi ilişkileri olduğunu ve ticari ilişkileri de artırmak istediklerini belirten Han, ''Cumhurbaşkanı'na Keşmir sorunu konusundaki prensipli duruşundan dolayı müteşekkiriz." dedi.

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