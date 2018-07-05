Pakistan'a 4 Milgem korvetinin satışında imzalar atıldı - RAVALPİNDİ İzle

- Milgem projesinin sunum detayları - İmza töreninden detaylarİSLAMABAD (AA) - Pakistan 'la Türkiye arasında 4 Milgem Korvetinin satışına ilişkin anlaşmada imzalar atıldı.Ravalpindi kentinde bulunan Savunma Üretimi Bakanlığı'nda yapılan imza törenine Türkiye'yi temsilen Milli Savunma Bakan (MSB) Yardımcısı ve Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) Yönetim Kurulu Başkanı Şuay Alpay, MSB Müsteşar Vekili ve ASFAT Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yunus Emre Karaosmanoğlu, MSB Müsteşar Yardımcısı ve ASFAT Yönetim Kurulu Üyesi Büyükelçi Basat Öztürk, İstanbul Tersanesi Komutanı Tuğamiral Erdinç Yetkin ve Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul katıldı.