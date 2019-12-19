Pakdemirli: 'Tarıma ayrılan desteklerin bütçesini yüzde 36,5 artırdık' - İZMİR
Pakdemirli: "Tarıma ayrılan desteklerin bütçesini yüzde 36,5 artırdık" - İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması - Aile fotoğrafı öekilmesiİZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen "Zeytin ve Zeytinyağı Sektör Buluşması" toplantısına iştirak etti. (3)
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