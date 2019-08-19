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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Pakdemirli, orman yangınına yapılan müdahaleyi helikopterle havadan denetledi - İZMİR Video

Pakdemirli, orman yangınına yapılan müdahaleyi helikopterle havadan denetledi - İZMİR Video

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yangını helikopterle havadan denetlemesi İzmir 'deki orman yangını - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karabağlar ilçesinde çıkan orman yangınına yapılan müdahaleyi helikopterle havadan denetlediİZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir 'in Karabağlar ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarını helikopterle havadan denetledi.Karabağlar Tırazlı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına günün ağarmasıyla birlikte helikopterlerle yeniden müdahale edilmeye başlandı.Bakan Pakdemirli yangını kontrol altına alma çalışmalarını havadan denetlemek için helikoptere bindi.Yangın bölgesini havadan helikopterle denetleyen Pakdemirli'nin daha sonra basın açıklaması yapacağı öğrenildi.

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