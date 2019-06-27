Pakdemirli: 'Kırmızı et üretimimiz 420 bin tondan yüzde 167 artışla da 1.1 milyon tona çıkmıştır' - ANKARA İzle
Pakdemirli: "Kırmızı et üretimimiz 420 bin tondan yüzde 167 artışla da 1.1 milyon tona çıkmıştır" - ANKARA - Salondan detay - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşmasıANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı Atatürk Konferans Salonu'ndaki Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Kurulu'na katıldı. (1)
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