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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Pakdemirli: 'Kırmızı et üretimimiz 420 bin tondan yüzde 167 artışla da 1.1 milyon tona çıkmıştır' - ANKARA İzle

Pakdemirli: 'Kırmızı et üretimimiz 420 bin tondan yüzde 167 artışla da 1.1 milyon tona çıkmıştır' - ANKARA İzle

Pakdemirli: "Kırmızı et üretimimiz 420 bin tondan yüzde 167 artışla da 1.1 milyon tona çıkmıştır" - ANKARA - Salondan detay - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşmasıANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı Atatürk Konferans Salonu'ndaki Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Kurulu'na katıldı.
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Lyon Et Üretimi Demirli 

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