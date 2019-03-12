Pakdemirli: 'DAP projesi kapsamında ahır yapımında 385.000 liralık projenin yüzde 50'si hibe verilecek' - KARS
Pakdemirli: "DAP projesi kapsamında ahır yapımında 385.000 liralık projenin yüzde 50'si hibe verilecek" - KARS - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin programın yapıldığı salona gelmesi - Bakan Pakdemirli'nin katılımcılarla selamlaşması - Bakan Pakdemirli'nin konuşması KARS - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "DAP projesi kapsamında ahır yapımında 385.000 liralık projenin yüzde 50'si hibe verilecek. Hayvan alımında 5.000 lira boğaya, 750 lira koça hibe desteği vereceğiz. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.
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