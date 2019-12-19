Pakdemirli: 'Balı katma değerli satma anlamında sıkıntımız var' - İZMİR Haberi
Pakdemirli: "Balı katma değerli satma anlamında sıkıntımız var" - İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşmasıİZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen "Zeytin ve Zeytinyağı Sektör Buluşması" toplantısına iştirak etti. (2)
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