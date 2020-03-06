Pahalı bisiklet hırsızları kamerada



- Kadıköy’de özellikle pahalı bisikletlere göz diken hırsızlar, 6 kez farklı adreslerden bisiklet çaldı. Çalınan bisikletlerden birinin 17 bin TL, birinin de 10 bin TL değerinde olduğu öğrenildi. Pahalı bisiklet hırsızları, önce güvenlik kameralarına ardından polise yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Kadıköy’de 31 Ocak tarihinde Göztepe Mahallesinde B.G. (40) isimli şahsa ait 17 bin TL değerinde bir adet bisiklet çalındı. Ardından 12 Şubat tarihinde Erenköy Mahallesinde C.B. (30) isimli şahsa ait iki adet bisiklet, 1 Şubat tarihinde Göztepe Mahallesinde A.G.T. (54) isimli şahsa ait iki adet bisiklet, 8 Ocak tarihinde Göztepe Mahallesinde A.G. (33) isimli şahsa ait 7 bin TL değerinde iki adet bisiklet, 7 Ocak tarihinde Caddebostan Mahallesinde A.S. (59) isimli şahsa ait 10 bin TL değerinde bir adet bisiklet, 26 Ocak tarihinde Kozyatağı Mahallesinde H.İ. (45) isimli şahsa ait bir bisiklet çalınması olaylarının ardından polis harekete geçti. Kamera görüntülerini inceleyen polis, olayın faillerinin Furkan A. (25) ve Muzaffer K. (18) isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Şahıslar, Rasimpaşa Mahallesi Rıhtım Caddesinde 12 Şubat tarihinde yapılan kontroller sırasında yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yapılan üst aramasında, Furkan A.’nın üzerinden 1 adet tornavida, Muzaffer K.’nın üzerinden 1 adet yan keski ve 0,2 gram gelen eroin maddesi ele geçirildi. Şahısların yapılan sorgulamada çaldıkları bisikletleri telefonla iletişime geçtikleri Erol T. (39) isimli şahsa sattıkları anlaşıldı. Erol T. ile şahısların iletişim kurmasını buluşma ayarlamasını sağlayan polis, Erol T.’yi Hasanpaşa Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesinde 12 Şubat tarihinde yakaladı. Erol T. en son iki adet bisiklet getirdiğini, bisikletleri kendisinin tanımadığı kişilere sattığını, bu şahısların yaklaşık 10 gün önce getirdiği bir bisikletin halen durduğunu beyan etti, bahse konu bisiklet muhafaza altına alındı. Furkan A.’nın uyuşturucu madde kullanmak ve bisiklet hırsızlığı suçlarından, Muzaffer K.’nın uyuşturucu madde kullanmak suçundan, Erol T.’nin suç eşyası satın almak ve bisiklet hırsızlığı suçlarından kaydının olduğu anlaşıldı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan Erol T. adli makamlarca serbest bırakılırken, Furkan A. ve Muzaffer K. ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Şahısların pahalı bisikletleri çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şahıslar farklı adreslerde bisiklet çalıyorlar.



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