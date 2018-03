Paha biçilemeyen 56 yıllık traktör ziyaretçilerinin dikkatini çekiyor

-Vatandaşların traktörle fotoğraf çekinmesi

KONYA



- Konya’da bu yıl 16’ncısı düzenlenen Tarım ve Mekanizasyon Fuarında sergilenen ve değerine paha biçilemeyen 1962 model traktör, fuar alanına gelen ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor. Tarım Fuarında stant kuran Çiftçi TV tarafından Çanakkale Gelibolu Antika Traktör Müzesinden sergilenmek için getirilen 1962 model traktör, ziyaretçiler tarafından ilgi gördü. 56 yıllık traktörü inceleyen ziyaretçiler traktörle fotoğraf çektirdi. Stantlarında sergiledikleri antika traktörle ilgili bilgi veren televizyon yetkililerinden Doğan Başaran, “Konya Fuarında tarımsal mekanizasyonun en güçlü alanlarından birindeyiz. Burada Çanakkale Gelibolu Antika Traktör Müzesinden 1962 model Porsche bir traktör getirdik. Müze normalde hiçbir traktör firmasına hiçbir organizasyon şirketine ve hiç bir kuruma traktörünü vermiyor, traktörünü çıkarmıyor. Traktör müzesi, bu traktörü çıkarma ve Konya Fuarına gelen tüm yurttaşlarımıza sergileme fırsatını bize sundu” dedi.

"Şu an çalışır durumda sesini duyabilir, sürebilir, hatta tarla işlerinize koşabilirsiniz” Doğan Başaran, traktörün 2 zamanlı bir traktör olduğunu ifade ederek, "1962 model bir traktör, dizel bir traktör ve içten yanmalı bir traktör. Bu Türkiye’de çalışmış bir traktör. Türkiye’deki bir çiftçimizden alınmış restore edilmiş ve Çanakkale Gelibolu Traktör Müzesi ile halkın beğenisine sunulmuş. Birebir orijinali traktörümüzün her şeyi hiçbir eksiği yok şu an çalışır durumda, sesini duyabilir, sürebilir, hatta tarla işlerinize koşabilirsiniz bu traktörü. Bu traktörü bulundurmamızın esas gayesi çiftçimiz buraya geldiğinde yenilik görmek istiyor, farklı bir şey görmek istiyor. Bizim arzumuz bu traktör ile birlikte bu yeniliği paylaşmak” ifadelerini kullandı. “Milyonlarca lira verseniz alamayacağınız bir traktör” Traktörün değerinin biçilemediğini söyleyen Doğan Başaran, "Değeri biçilemeyen bir traktör. Milyonlarca lira verseniz alamayacağınız bir traktör. Zira müze sahibi buna herhangi bir değer biçmiyor. Ülkemize bir miras olarak kalmasını sağlamak istiyor. Aynı müzede 61 tane daha traktör var Alman malı, İtalyan malı, Amerikan malı, Türk üretimi bu antika traktörlerin Türkiye’de buluşmasını sağlayan müzenin sahibine teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.