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18 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
Padişahlar için kullanılan 160 yıllık antika teraziye müşteri aranıyor İzle

Padişahlar için kullanılan 160 yıllık antika teraziye müşteri aranıyor İzle

-TERAZİNİN GÖRÜNTÜSÜ

Saray Mutfağı Müzayede Açık Artırma 

--TERAZİDE ÜRÜN TARTILMASINDAN GÖRÜNTÜ
--TERAZİNİN DİRHEMLERİNDEN GÖRÜNTÜ
--AZİZ ALÇİÇEK DETAYLAR
--AZİZ ALÇİÇEK RÖP

( BURSA - ÖZEL)- Osmanlı mutfağının lezzetli yemekleri bu teraziyle tartıldı- Sultan Abdülaziz Han'ın yemeklerinin hazırlandığı terazi 12 bin liraya satışta BURSA

- Bursalı bir antikacının eline geçen Osmanlı saray terazisi 12 bin liraya satışa çıktı. Sultan Abdülaziz Han döneminde Osmanlı sarayında yapılan yemeklerin malzemelerinin ölçülerini tespit etmek için kullanılan terazi Bursalı antikacı Aziz Alçiçek'in eline geçti. Sarayda yapılacak yemeklerin tarifleri bu teraziyle ölçülür, gramajları tartılır, buna göre yemeklerin tarifine uygun yapılması sağlanırdı. 160 yıllık terazinin üzerinde Sultan Abdülaziz Han'ın tuğrası bulunurken parçaların tümü orjinalliğini koruyor. Teraziyi açık artırma usulü satışa çıkarttığını ifade eden Antikacı Aziz Alçiçek, "Sultan Abdülaziz Han döneminde saray mutfağında kullanılan aktar terazisi benim elime geçti. Koleksiyonumun nadir parçalarından bu teraziyle mutfakta yapılacak yemeklerin malzemelerinin gramajları tartılırdı. Bu terazi tamamen orijinaldır. Üzerinde herhangi bir değişim yok yaklaşık 160 yıllık geçmişi var, çok nadir bir antika o dönem bundan sarayda ya 4 tane vardır. Bunlardan bir tanesi de budur. Terazide Sultan Abdülaziz Han'ın kendi tuğrası var, dirhemlerde de var. Bunun maddi değeri müzayede de biçilecek. "Açık artırmada 12 bin liraya satılır" diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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