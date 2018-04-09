Padişah tuğraları ahşaba işleniyor İzle

-Ahşaba İşlenen Tuğralardan Genel ve Detay Görüntüler

-El sanatkarı Osman Gülsar ile Röportaj



( BİTLİS -ÖZEL-HD)- Takvimden esinlenerek 14 padişahın tuğrasını ahşaba işliyor BİTLİS



- Bitlis'in Ahlat ilçesindeki el sanatkarlarından Osman Gülsar, 14 padişahın tuğrasını özenle ahşaba işliyor. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünün vakıf belgelerinde ‘padişah tuğraları’ adlı 2018 takviminde yer alan fotoğraflardan esinlenen el sanatkarı Gülsar, şu an itibariyle 2. Sultan Abdulhamid Han, Kanuni Sultan Süleyman Han ve 2. Mahmut Han tuğralarının hazır olduğunu, seriyi tamamlamak için de çalışmalarını hızlandırdığını söyledi.



Toplamda 14 padişahın tuğrasını ahşaba işleyeceğini ifade eden el sanatkarı Gülsar, "Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2018 yılına ait çıkarmış olduğu takvimden yararlanarak, vakıf belgelerinde bulunan padişahlarımızın tuğralarını yapmaya başladım. 3 padişahımızın tuğrasını yaptım. Şu an için 2. Abdulhamid, Kanuni Sultan Süleyman ve 2. Mahmut Han tuğralarını hazırladım. Bunu seri halinde yapacağım. Tuğraların tamamını ahşaba işlemeyi çok istiyordum. Bu takvimde vesile oldu ve başladım. Nasip olursa hepsini yapacağım. Güzel bir arşiv yapmak istiyorum. Satış amaçlı talep olursa seriyi tamamladıktan sonra isteğe bağlı olarak tekli veya tamamını yapabilirim” dedi.

Bir tuğranın 3 veya 4 günlük sürede yaptığını dile getiren Gülsar, “Tuğra yapımı biraz ince işçilik gerektirdiği için bazı tuğralar 5 günde ancak tamamlanmış hale geliyor. Tabi zaman gerektiren ve oldukça işçilik istediği için tam olarak ne zaman bitirebilirim bilemiyorum, ama elimden geldiğince hızlı bir şekilde bitirmeye çalışacağım. Ahşap işlemelerde Fatih Sultan Mehmet Han, Sultan II. Mahmut Han, Yavuz Sultan Selim Han, Kanuni Sultan Süleyman Han, Sultan II. Selim Han, Sultan I. Ahmet Han, Sultan IV. Mehmed Han, Sultan III. Ahmed Han, Sultan I. Mahmud Han, Sultan III. Osman Han, Sultan III. Selim Han, Sultan II. Abdulhamid Han, Sultan II. Mahmut Han tuğrası ile birlikte 14 padişahımızın tuğraları olacak" diye konuştu.



