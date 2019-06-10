Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Öztrak’tan MYK sonrası basın açıklaması

Öztrak’tan MYK sonrası basın açıklaması

-Öztrak’ın açıklamasından

( ANKARA )- Öztrak’tan “İmamoğlu’na jet tahsis edildi” iddialarına yanıthepsi mesnetsiz kaldı” şeklinde yanıt verdi. ANKARA

Yaralı Askerler Basın Açıklaması Polis Teşkilatı Terör Örgütü A Milli Takımı 


- CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “İmamoğlu’na jet tahsis edildi” iddialarına, "Uçağı kiralayan şirket bu uçağın kiralık olduğunu, kirasının ödendiğini, aynı şekilde helikopter ve uçakları iktidarın bakanlarına da yine iktidarın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayına da kiraladıklarını ifade ettiler" diye yanıt verdi. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Parti Genel Merkezinde yapıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Öztrak konuşmasına, Azez’de hain terör örgütünün saldırısında şehit olan Mehmetçiğe Allah’tan rahmet, millete ve kederli ailesine sabır ve yaralı askerlere acil şifalar dileyerek başladı.
Bu bayramda trafik terörünün ocaklara ateş düşürmeye devam ettiğini vurgulayan Öztrak, “Onlarca vatandaşımız, bayram tatilinde trafik kazalarında yaşamını yitirdi. Trafik kazalarında yaşamını yitiren yurttaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralananlara da acil şifalar diliyorum” diye konuştu.
Öztrak, trafik polislerinin ve polis teşkilatının bayram boyunca görevlerinin başında olduğunu söyleyerek, polislere de teşekkürlerini iletti. CHP olarak bayramın buruk geçmesine neden olan acı bir kayıp yaşadıklarını hatırlatan Öztrak, “Denizli Milletvekilimiz Kazım Aslan’ı bayramın son günlerinde maalesef kaybettik. Hafta sonu toprağa verdik. CHP olarak milletvekilimize bir kez daha Allah’tan rahmet dilerken kederli ailesine, sevenlerine, partililerimize, Denizlililere ve milletimize başsağlığı diliyoruz” şeklinde konuştu.
Bu hüzünlü haberlerin ardından, milli takımın Fransa karşısında kazandığı zafere sevindiklerini belirten Öztrak, “Milli takımımızı Fransa milli takımı karşısındaki üstün oyunu ve haklı galibiyeti için kutluyoruz. Ancak Fransız milli marşı okunurken yapılan protestoları da yakışıksız bulduğumuzu buradan ifade etmek istiyoruz. Milli takımımıza İzlanda havaalanında yapılan çirkin muameleyi reddediyoruz. Bu olayı kınıyoruz. Milli takımımız bu tavra en iyi cevabı yeşil sahalarda verecektir” ifadelerini kullandı. Ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Öztrak, ekonomik sorunlara acil çözümler gerektiğini kaydetti.
Ayrıca Öztrak, “İmamoğlu’na jet tahsis edildi” iddialarına, “Uçağı kiralayan şirket bu uçağın kiralık olduğunu, kirasının ödendiğini, aynı şekilde helikopter ve uçakları iktidarın bakanlarına da yine iktidarın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayına da kiraladıklarını ifade ettiler. Dolayısıyla bu söylenenlerin hepsi mesnetsiz kaldı” şeklinde yanıt verdi.
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı