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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Öznur: 'Muhsin Yazıcıoğlu milletin adamıydı' - ZONGULDAK

Öznur: 'Muhsin Yazıcıoğlu milletin adamıydı' - ZONGULDAK

Öznur: "Muhsin Yazıcıoğlu milletin adamıydı" - ZONGULDAK - Salondan detaylar - Araştırmacı - yazar Hakkı Öznur'un konuşması - Araştırmacı - yazar Hakkı Öznur: - "Bütün hayatı emperyalizmle mücadeleyle geçti. Milletin adamıydı, milletin vicdanıydı. Hayatı boyunca 'Devletim, milletim, vatanım.' dedi"ZONGULDAK (AA) - Araştırmacı - yazar Hakkı Öznur, helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatının emperyalizmle mücadeleyle geçtiğini belirterek, "Milletin adamıydı, milletin vicdanıydı. Hayatı boyunca 'Devletim, milletim, vatanım.' dedi.
" ifadesini kullandı.Büyük Uyanış Derneği tarafından öğretmenevinde düzenlenen "Şehit Lider Muhsin Yazıcıoğlu" konulu konferansa konuşan Öznur, Orta Doğu'nun "hain üretim merkezi" haline geldiğini söyledi.

Öznur, Irak ve Suriye'de yaşananların ortada olduğuna işaret ederek, "Doğu Türkistan 3 bin yıllık Türk'ün yurdudur. Bu milletin binlerce yıllık tarihi, geçmişi ve geleneği var. Doğu Türkistan'da katliama, soykırıma uğrayan Türk, Irak'ta soykırıma, katliama, zulümlere uğrayan Türk, Suriye'de aynı." diye konuştu.
"Muhsin Yazıcıoğlu vatandı, milletti, bayraktı, devletti." diyen Öznur, şöyle devam etti:"Muhsin Yazıcıoğlu'nun 55 yıllık hayatına bakın. Bütün hayatı emperyalizmle mücadeleyle geçti. Gençlik liderliği döneminden tutun, siyasi parti genel başkanı olduğu sürece bakın. Kendisi için bir gün yaşamadı. 55 yıllık hayatının 10 yılı cezaevlerinde geçti, 4 kez idamla yargılandı. Bir gün bile 'of' demedi, tahliye talebinde bulunmadı. 17'sinde de başkandı, 55'inde de başkandı. Milletin adamıydı, milletin vicdanıydı. Hayatı boyunca 'Devletim, milletim, vatanım.' dedi.
Askeri ve bürokratik vesayete, tek adam, tek parti rejimine karşı çıktı. Her zaman ezilenlerin, mağdurların yanındaydı. Zulme rıza göstermedi, zalimlere boyun eğmedi."Hakkı Öznur, Yazıcıoğlu'nun hesap değil, dava adamı olduğunu vurgulayarak, verdiği mücadelenin unutulmayacağını sözlerine ekledi.

Helikopter Kaza Helikopter Kazası Tahliye Talebi Öğretmenevi Genel Başkan 

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