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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Özlem Çerçioğlu'nun tercihi İsrail askerine direnen Filistinli engelli oldu - AYDIN

Özlem Çerçioğlu'nun tercihi İsrail askerine direnen Filistinli engelli oldu - AYDIN

- Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun resimleri incelemesi - Özlem Çerçioğlu'nun konuşmasıÖzlem Çerçioğlu'nun tercihi İsrail askerine direnen Filistinli engelli oldu - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldıAYDIN (AA) - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA foto muhabirlerinin yurt için ve dışında çektikleri fotoğrafları inceleyen Çerçioğlu, haber kategorisinde Gazze'nin Şucaiyye Mahallesi doğusunda İsrail sınırında toplanan Filistinlilerin "Hazırlık ve Uyarı Cuması" adı altında düzenlediği gösteriye katılan tekerlekli sandalyedeki engelli vatandaşı gösteren ve Ali Jadallah tarafından çekilen "direnişe engel yok" fotoğrafını oyladı.Fotoğraftan çok etkilendiğini ifade eden Çerçioğlu, "Bir vatandaşın bu noktaya kadar gelmesi, azmi, direnmesi gerçekten çok önemli. Bazı insanlar vatanını savunmadan terk ediyorlar. Biz mesela Kurtuluş Savaşı'nda kadınıyla erkeğiyle cephede, cephe gerisinde vatanımızı savunduk. Burada da engelli bir vatandaşın direnmesini görüyoruz. Onun için bu fotoğrafı seçtim. Beni müthiş etkiledi." ifadelerini kullandı.Yaşam kategorisinde Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 83 yaşındaki Ali Meşe'nin yanan evinden itfaiye ekiplerince kurtarılan kedisine sarılarak gözyaşı dökmesini gösteren ve İlhami Çetin tarafından çekilen "Ali dede ve kedisi"ni seçen Çerçioğlu, spor kategorisinde ise Sipahi Sivas Ordugah Atlı Spor Kulübü sporcusunun atla yaptığı gösteriyi anlatan ve Serhat Zafer tarafından çekilen "Atlı akrobat" adlı fotoğrafı oyladı.

Sarılar Muhabir Engelli Vatandaş Gözyaşı Tekerlekli Sandalye 

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