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08 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Özkaldı, Mersin'de heyelan mağduru aileye taziyede bulundu

Özkaldı, Mersin'de heyelan mağduru aileye taziyede bulundu

Özkaldı'nın aile fertleriyle tokalaşması

-Özkaldı'nın heyelanda hayatını kaybeden çiftçi İbrahim Öngel'in eşi Sevgi Öngel ile sohbeti
-Vefat eden çiftçi için fatiha okunması

( MERSİN ) MERSİN

- Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Mersin'de heyelanda hayatını kaybeden İbrahim Öngel için kurulan taziye çadırını ziyaret etti. Özkaldı, incelemede bulunmak için geldiği Mersin'de, Vali Ali İhsan Su ile birlikte Mersin'deki heyelanda hayatını kaybeden 62 yaşındaki 4 çocuk babası çiftçi İbrahim Öngel'in taziye çadırını ziyaret etti. Erdemli ilçesine bağlı Tömük Mahallesinde kurulan taziye çadırına gelen Özkaldı, heyelanda hayatını kaybeden çiftçi İbrahim Öngel'in eşi Sevgi Öngel ile görüştü. Taziyelerini ifade eden Özkaldı, 4 çocuklu aileye devlet imkanlarıyla her türlü yardımda bulunulacağını belirtti.
Taziye ziyaretinde Özkaldı'ya Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Erdemli Kaymakamı Avni Kula'da eşlik etti.
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