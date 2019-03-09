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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Özhaseki’nin izleme rekoru kıran videosu İzle

Özhaseki’nin izleme rekoru kıran videosu İzle

- Videodan görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Rekor Reklam Filmi İzleme Rekoru 


- Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki’ye “ Haseki Gönüllüleri Grubu” tarafından bir reklam filmi hazırlandı. Ankara’nın manevi büyükleri ne atıf yapılarak başlayan reklam filminde Hacı Bayram-ı Veli’de merhametsin Ankara deniliyor. Dünden bugüne Ankara’nın anlatıldığı filmde Cumhuriyet, Kuvayi Milliye ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’de yer alıyor. İlgili tanıtım ve reklam videosunda 15 Temmuz Şehidi Ömer Halis Demir’de unutulmamış. Ankaralıların beğenerek izlediği bu film izlenmede rekora koşuyor. (BC-
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