Özhaseki’nin izleme rekoru kıran videosu



- Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki’ye “ Haseki Gönüllüleri Grubu” tarafından bir reklam filmi hazırlandı. Ankara’nın manevi büyükleri ne atıf yapılarak başlayan reklam filminde Hacı Bayram-ı Veli’de merhametsin Ankara deniliyor. Dünden bugüne Ankara’nın anlatıldığı filmde Cumhuriyet, Kuvayi Milliye ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’de yer alıyor. İlgili tanıtım ve reklam videosunda 15 Temmuz Şehidi Ömer Halis Demir’de unutulmamış. Ankaralıların beğenerek izlediği bu film izlenmede rekora koşuyor. (BC-

